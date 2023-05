Ouro negoceia na linha d'água. Euro cede face ao dólar

07h59

Petróleo desvaloriza pressionado por preocupações quanto à economia da China

O petróleo segue a desvalorizar, pressionado por preocupações quanto às previsões económicas na China e cautela no mercado financeiro. A recuperação económica na China - maior importador de crude no mundo - mantém-se inconsistente, com dados recentes a mostrarem uma contração do índice de gestores de compras em abril.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, cede 0,13% para 75,56 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações europeias, perde 0,13% para 79,21 dólares por barril.



O ouro negro perdeu mais de 5% este ano, apesar das medidas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) para reduzir a oferta a partir deste mês. A pressionar a matéria-prima estão previsões económicas menos animadoras, com os bancos centrais, incluindo a Fed, a manterem as subidas das taxas de juro.



Os investidores esperam que a Fed anuncie uma nova subida das taxas de juro esta semana. A expectativa do mercado é que haja uma nova subida de 25 pontos base, sendo que o foco recai agora sobre até onde é que a autoridade monetária irá continuar os aumentos antes de parar ou até começar a descer.



No mercado do gás natural, a matéria-prima negociada em Amesterdão, o TTF, desvaloriza 0,8% para os 38,5 euros por megawatt-hora.