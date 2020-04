CMVM recomenda cautela na distribuição de dividendos

Num movimento inédito, a CMVM fez hoje um conjunto de recomendações aos emitentes no que respeita às cautelas e às justificações que devem prestar na distribuição de dividendos assim como no que pagarem aos órgãos sociais.

A CMVM recomenda, assim, que "eventuais propostas sobre distribuição de dividendos ou recompra de ações, algumas definidas em circunstâncias significativamente diferentes das atuais, sejam acompanhadas de fundamentação bastante, designadamente sobre a suficiência de disponibilidades de capital para o efeito num contexto de elevada incerteza, demonstrando alinhamento com os interesses de longo prazo da entidade e dos seus stakeholders". E pede as propostas de remuneração acionista sejam acompanhada de "qualidade informativa, de forma clara e compreensível".