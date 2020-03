Novabase suspende dividendo extraordinário de 0,85 euros

A Novabase decidiu suspender a distribuição de um dividendo de 0,85 euros por ação, que corresponderia a um montante global de cerca de 26,7 milhões de euros, informou esta segunda-feira a tecnológica em comunicado.

Este dividendo estava previsto mediante redução do capital social da Novabase em igual valor (aproximadamente 26,7 milhões de euros).

A empresa liderada por João Nuno Bento indica que "esta deliberação se enquadra nas medidas de prevenção em curso que perseguem garantir a resiliência financeira da empresa e a sua competitividade durante e depois da pandemia COVID-19".

A Novabase sublinha que "o compromisso assumido com os acionistas, no dia 25 de julho de 2019, aquando da divulgação do Update Estratégico Novabase 2019+, de pagamento de 1,5€/ação no período 2019-2023, mantém-se, mas fica assim adiado para momento mais oportuno".