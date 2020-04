Novabase paga 20 milhões para ficar com posição da Vodafone na Celfocus

A Novabase anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com a Vodafone Portugal para adquirir a posição de 45,001% da operadora no capital da Celfocus, passando assim a controlar 100% da companhia de soluções informáticas.

Em comunicado, a Novabase diz que este negócio implica o pagamento de 20 milhões de euros à Vodafone, "no prazo de 5 dias úteis". O valor do negócio pode subir até 27,75 milhões de euros.

"Em virtude de eventuais ajustamentos anuais, até 2023, associados a garantias de contratação de serviços por parte da Vodafone Portugal de 10 milhões anuais durante 3 anos, poderá existir um ajustamento de preço adicional de 7,5 milhões, pago em serviços", refere o comunicado.

A Celfocus nasceu em 2000, fruto de uma parceria entre a Novabase e a Vodafone Portugal. A tecnológica tem 650 colaboradores e, em 2019, apresentou um volume de negócios de 65 milhões de euros, um EBITDA de 6,3 milhões e uma posição de caixa de 16,1 milhões.

A Novabase diz que esta operação tem "relevância para a execução estratégica em curso", pelo que "tendo em consideração a solidez financeira da Novabase, o Conselho de Administração aprovou a operação, apesar do contexto de incerteza".



Devido aos efeitos da pandemia na sua atividade, a Novabase decidiu suspender a distribuição de um dividendo extraordinário de 0,85 euros por ação, que corresponderia a cerca de 26,7 milhões de euros. Valor suficiente para agora pagar esta aquisição. NO comunciado a Novabase diz que "esta aquisição não requer nenhuma reformulação relevante de guidance relativamente ao definido no Update Estratégico 2019+".