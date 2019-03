Semapa mantém dividendo nos 51,2 cêntimos

A proposta de remuneração aos acionistas da Semapa, que vai ser votada na assembleia geral de 16 de abril, aponta para um pagamento total de 41,26 milhões de euros, praticamente em linha com os 41,31 milhões no ano passado.



De acordo com a proposta, publicada na CMVM, cada ação será remunerada com um dividendo ilíquido de 51,2 cêntimos, precisamente o mesmo valor pago em 2018 (por conta dos resultados do ano precedente).



A empresa liderada por João Castello Branco encerrou a sessão desta segunda-feira a ganhar 0,40% para 15,06 euros. Tendo em conta esta cotação de fecho, ao dividendo proposto de 51,2 cêntimos por ação corresponde uma rendibilidade ("dividend yield") de 3,39%.



Este dividendo proposto fica abaixo do projetado pelos analistas, que apontavam para 51,5 cêntimos por ação.





O resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa atingiu os 132,6 milhões de euros em 2018, o que correspondeu a um crescimento de 6,8% face ao ano precedente, informou a empresa em comunicado à CMVM, no passado dia 15 de fevereiro.

Dado que optou por manter o dividendo, o payout é de 31,3%.