Semapa paga dividendo de 51,2 cêntimos a partir de 29 de abril

A Semapa anunciou esta terça-feira, 16 de abril, que irá proceder ao pagamento do dividendo de 51,2 cêntimos por ação relativo ao exercício financeiro de 2018 a partir do próximo dia 29 do presente mês. O valor do dividendo foi anunciado no passado dia 19 de março.





Em comunicado enviado à Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a holding que controla a Navigator e a Secil revela ainda que os títulos acionistas negociados em bolsa a partir do dia 25 de abril, inclusive, não conferem direito ao pagamento de dividendos.