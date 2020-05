O banco de investimento francês voltou a cobrir o banco português com um preço-alvo de 15 cêntimos e uma recomendação de "outperform". Ações do BCP em máximos de um mês.





No total, o banco tem 13 casas de investimento que o cobrem, sendo que seis delas recomendam "comprar" as suas ações, enquanto que outras seis aconselham "manter". A restante diz que o melhor é "vender". O preço-alvo médio está fixado nos 19 cêntimos por ação.





O BCP obteve lucros de 35,3 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. Um valor que representa uma queda em relação aos 153,8 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado. Para este resultado contribuiu a constituição de 79 milhões em provisões para responder à pandemia.



Os analistas do BNP Paribas voltaram a cobrir as ações do Banco Comercial Português, com um preço-alvo fixado nos 15 cêntimos por ação, o que confere ao banco liderado por Miguel Maya um retorno potencial de 46%, face ao valor do fecho de ontem.O banco de investimento reforçou ainda a recomendação para o BCP de "Outperform", numa altura em que as suas ações sobem 1,70% para os 10,15 cêntimos por ação, um valor máximo desde 30 de março. Contudo, a cotação do BCP chegou a valorizar 3,91% para os 10,37 cêntimos no meio da sessão, também um patamar intradiário máximo desde o mesmo dia.