CaixaBank/BPI corta preço-alvo da Nos em 1 euro e deixa dúvidas sobre o dividendo

Os analistas do CaixaBank/BPI cortaram o preço-alvo para as ações da Nos em 1 euro, de 6,5 para 5,5 euros, devido às perspetivas de maior concorrência e aumento do capex (investimento operacional). A recomendação mantém-se em "comprar".





Apesar do corte, a avaliação do CaixaBank/BPI ainda tem implícito um potencial de valorização de 25,6%, tendo em conta a cotação de fecho da sessão de ontem.