Dólar norte-americano preso entre a incerteza e a ausência de alternativas

A volatilidade da divisa com maior peso no mundo tem levantado questões sobre o seu papel a nível global. O afastar do risco imediato é visto com alívio, mas para já os juros e a economia ainda pesam.



A incerteza sobre a evolução das taxas de juro nos Estados Unidos e o impasse sobre o tecto da dívida no país ditaram a volatilidade do dólar norte-americano nas últimas semanas. O peso da divisa nos mercados financeiros globais faz com que as movimentações tenham impacto a nível mundial (em especial para os países emergentes), mas a falta de alternativas mantém o dólar numa posição cimeira.

