El Salvador arrisca tornar-se o primeiro país a aceitar a bitcoin

El Salvador arrisca transformar-se no primeiro país a adotar a bitcoin como uma moeda legal. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Nayib Bukele, num vídeo gravado para a Conferência Bitcoin 2021, que decorreu em Miami, nos Estados Unidos."Na próxima semana enviarei ao congresso a proposta que tornará a bitcoin num meio legal de pagamento", afirmou Bukele citado pela organização do evento. A acontecer, El Salvador protagonizará um facto histórico, já que as criptomoedas têm merecido as reservas de reguladores e bancos centrais.

O presidente de El Salvador acredita que a criptomoeda poderá ser "uma dessas ideias" que torne o mundo num sítio melhor. "No curto prazo, criará empregos e ajudará a aumentar a literacia financeira de milhões de pessoas que estão à margem da economia formal. E no médio prazo esperamos que esta pequena decisão possa ajudar-nos a empurrar a humanidade, pelo menos um pouco, para uma decisão mais correta", afirmou no referido vídeo com cerca de três minutos.Para implementar a medida, Nayib Bukele assinou uma parceria com a empresa de pagamentos digitais Strike, que criará a nova infraestrutura financeira do país. A tecnológica lançou em março passado, naquele país, uma aplicação de pagamentos por telemóvel que se converteru num sucesso, com grande volume de descargas.A grande volatilidade da bitcoin tem gerado desconfianças de bancos centrais, analistas e governos. Esta criptomoeda já perdeu cerca de metade do seu valor neste ano, depois de ter quebrado a barreira histórica dos 60 mil dólares. As questões ambientais em torno das criptomoedas também tem gerado extensas críticas.