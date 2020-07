Avaliação bancária sobe para 1.114 euros e alcança novo máximo

"O valor mediano de avaliação bancária foi 1.114 euros em maio, mais 3 euros que o observado no mês precedente. Este valor representa uma subida de 0,3% relativamente a abril e um aumento de 8,9% face ao mesmo mês do ano anterior", refere o INE.



O número alcançado em maio representa o valor mais elevado de sempre e dá continuidade à tendência de subida registada na avaliação das casas, apesar do contexto de pandemia.



Por outro lado, o INE nota que, "dadas as circunstâncias excecionais, o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 19 mil, menos 21% que no mesmo período do mês do ano anterior". Em abril, registou-se uma descida de 2%.

A nível regional, a maior subida face ao mês anterior registou-se no Alentejo (3,1%). A única descida foi observada na Região Autónoma da Madeira (-0,5%).



Este movimento de subida verificou-se quer nos apartamentos, quer nas moradias. No primeiro caso, o valor mediano de avaliação bancária foi 1.212 euros por metro quadrado, aumentando 9,4% relativamente ao mês homólogo. Já nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 953 euros em maio, o que se traduz num aumento de 8%.