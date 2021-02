Leia Também Crédito às famílias fecha 2020 em máximos de cinco anos

Os bancos a operar em Portugal concederam quase 11,4 mil milhões de euros em crédito à habitação no conjunto de 2020, um máximo desde 2008. Apesar do crescimento dos empréstimos para a compra de habitação, o conjunto do crédito às famílias caiu ligeiramente, graças à quebra no financiamento ao consumo, enquanto o crédito às empresas cresceu para máximos de 2015, num ano marcado pelo lançamento de linhas de crédito garantido pelo Estado, destinado a apoiar as empresas afetadas pela pandemia.Os números foram divulgados esta quinta-feira, 4 de fevereiro, pelo Banco de Portugal (BdP). Segundo os dados do BdP, as novas operações de crédito a particulares ascenderam a 1.778 milhões de euros em dezembro. Feitas as contas, os novos créditos às famílias totalizaram 17.965 milhões de euros no conjunto de 2020, o que representa uma quebra de 1,3% face ao valor que tinha sido registado em 2019.Apesar desta quebra, houve um aumento significativo do crédito à habitação. Em dezembro, a banca concedeu 1.203 milhões de euros em novos créditos para esta finalidade, elevando para 11.389 milhões de euros o valor total de novas operações de crédito à habitação no conjunto de 2020. Este valor representa uma subida de 7,5% face a 2019 e o mais elevado desde 2008.Este crescimento da concessão de crédito à habitação é acompanhado por uma redução do custo destes empréstimos. Em dezembro, a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação fixou um novo mínimo histórico, de 0,8%.Em sentido contrário, o crédito ao consumo derrapou. Os bancos concederam 359 milhões de euros em novo crédito ao consumo durante o mês de dezembro, o que faz com que o total de novas operações neste segmento seja de 4.331 milhões de euros em 2020, uma queda de 17,5% em relação ao ano anterior. Já o crédito para outros fins totalizou 2.244 milhões de euros em 2020, uma queda de 4,1% face a 2019.Também no crédito ao consumo é registada uma queda dos juros. Neste segmento, a taxa de juro média das novas operações fixou-se em 6,09% em dezembro, abaixo dos 6,24% que tinham sido registados em novembro. Já no que diz respeito ao crédito para outros fins, a taxa de juro caiu de 3,24% em novembro para 2,97% em dezembro.Assim, a taxa de juro média para o conjunto das novas operações de crédito a particulares fixou-se em 2,13% em dezembro.A acompanhar a concessão de crédito à habitação, também o crédito às empresas aumentou em 2020 - neste caso, contudo, a subida é explicada pelas linhas de crédito garantido pelo Estado que foram disponibilizadas no ano passado para dar resposta à crise gerada pela pandemia.Em dezembro, os bancos concederam mais 2.586 milhões de euros em crédito às sociedades não financeiras. Feitas as contas, no conjunto de 2020, as novas operações de crédito às empresas totalizaram 33.563 milhões de euros. Este valor representa uma subida de 2,3% face a 2019, sendo o mais elevado desde 2015.A contribuir para esta evolução estiveram, exclusivamente, as operações inferiores a 1 milhão de euros, habitualmente destinadas a pequenas e médias empresas - que foram, ao mesmo tempo, as destinatárias das linhas de crédito garantido pelo Estado.Ao todo, as novas operações de crédito às empresas inferiores a 1 milhão de euros ascenderam a 19.974 milhões de euros no conjunto de 2020, valor que representa uma subida de 6,4% face a 2019. Já as operações com valores superiores a 1 milhão de euros totalizaram 13.588 milhões de euros no acumulado do ano passado, o que equivale a uma quebra de 3% em relação a 2019.Ao contrário do que se verifica no crédito às famílias, o custo do crédito às empresas aumentou no ano passado. A taxa de juro média das novas operações de crédito às empresas fixou-se em 2,29% em dezembro, no caso das operações inferiores a 1 milhão de euros, número que fica acima da taxa de 2,27% registada em novembro. Já para as operações superiores a 1 milhão de euros, a taxa de juro média aumentou de 1,58% em novembro para 1,69% em dezembro.Assim, a taxa de juro média para o conjunto das novas operações de crédito às empresas fixou-se em 2% no final de 2020.