Bancos e financeiras emprestam 20 milhões por dia em 2018

O novo crédito ao consumo recuou ligeiramente, em Abril. A queda foi sentida em todos os segmentos. Mas as operações continuam acima do período homólogo.

Miguel Baltazar/Negócios

Os bancos e as financeiras concederam 2.379 milhões de euros em crédito ao consumo, nos primeiros quatro meses do ano, revelam os dados publicados pelo Banco de Portugal, esta sexta-feira, 15 de Junho. Ou seja, em média, foram emprestados quase 20 milhões de euros por dia. O montante emprestado até agora aumentou 18% face aos primeiros quatro meses de 2017.



As novas operações de crédito ao consumo, nos primeiros quatro meses do ano, representam uma média diária de 19,8 milhões de euros. No mesmo período de 2017, esta média ascendia a 16,8 milhões de euros por dia.



O Banco de Portugal publicou, esta sexta-feira, os dados relativos às novas operações de crédito ao consumo em Abril. Um mês que, apesar de ter ficado aquém de Março, conseguiu um aumento de 26,3% em relação a Abril do ano passado.



Ainda assim, a evolução mensal ficou marcada pelo recuo em todos os segmentos face a Março. O mês anterior conseguiu o segundo valor mais elevado desde que estes dados começaram a ser publicados. Foram concedidos 659,3 milhões de euros em novo crédito ao consumo. Um valor que recuou 12%, em Abril, para os 580,3 milhões de euros. A maior descida foi sentida nos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto. Foram emprestados 78,9 milhões de euros, menos 18,2% do que em Março.



Mas os créditos pessoais sem finalidade específica continuam a ser aqueles que captam a maior fatia: foram concedidos 240,9 milhões de euros, menos 18% do que um mês antes. Já as novas operações de crédito pessoal para educação, saúde, energias renováveis e locação financeiro de equipamentos ascenderam a 5,44 milhões de euros, menos 4% do que um mês antes.



O crédito automóvel captou 255 milhões de euros. Destes, 29,7 milhões foram para a locação financeira ou ALD de automóveis novos, 8,27 milhões de euros para locação financeira ou ALD de automóveis usados, 59,5 milhões de euros para a modalidade com reserva de propriedade e outros para carros novos e os restantes 157,5 milhões de euros para a mesma modalidade para carros usados.