Bancos esperam mais aumentos na concessão de crédito à habitação

Os portugueses estão a aumentar o recurso ao crédito para compra de casa e a tendência deverá continuar no terceiro trimestre deste ano.





No inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito, publicado esta terça-feira pelo Banco de Portugal, os bancos dão conta que "no segmento dos particulares a procura de crédito para aquisição de habitação e para consumo e outros fins aumentou ligeiramente" no segundo trimestre.

Os bancos que responderam ao inquérito do Banco de Portugal perspetivam que a tendência continue no terceiro trimestre. "No segmento dos particulares as instituições antecipam um aumento na procura de crédito à habitação", refere o comunicado do Banco de Portugal.

Os últimos números conhecidos mostram que a concessão de crédito à habitação têm vindo a aumentar este ano, refletindo a descida das taxas de juro e a melhoria da confiança dos consumidores.

Dados revelados este mês pelo Banco de Portugal dão conta que as novas operações de crédito à habitação aceleraram, em maio, superando os 927 milhões de euros, o valor mensal mais elevado desde junho de 2018. Ou seja, um mês antes de entrarem em vigor as novas medidas do Banco de Portugal para o crédito.