Crédito ao consumo abranda em julho para 620 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O montante total concedido pelos bancos no crédito ao consumo voltou a recuar em julho face ao mês anterior (tal como tinha acontecido em junho), com uma descida de 2,1% para cerca de 620 milhões de euros, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Face a julho do ano passado a queda foi de 3,4%.





A maior queda em termos de variação mensal foi registada nos cartões e descoberto que diminuíram 5,6% para 101 milhões de euros, ao passo que o montante concedido no âmbito do crédito pessoal caiu 4% para 269 milhões de euros.





Em sentido contrário, o crédito automóvel cresceu 1,7% para 251 milhões de euros. Os empréstimos para a aquisição de veículos usados com reserva de propriedade e outros ocuparam a maior parte deste montante (195 milhões).









Leia Também Crédito ao consumo abranda em junho para 633 milhões

Numa análise de contratos celebrados entre mutuários e bancos, a tendência também é descendente, tendo o número total de novos acordos para as três finalidades caído 1,5% face a junho para um total de 124.738. Face ao mesmo mês do ano passado, esta queda é ampliada para -2,2%.





O número de contratos tendo em vista a concessão de crédito cresceu 0,9% face a junho para um total de 40.416 acordos, a par que o número de novos contratos para empréstimos automóveis subiu 4,6% para 17.142.





Já os cartões e descoberto registaram uma queda de 4,3% para 67.180.

Leia Também Famílias seguram consumo apesar da subida do custo de vida



(Notícia atualizada às 13:02)