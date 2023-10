Crédito ao consumo cresce 4,6% em agosto para 648 milhões

O montante total concedido pelos bancos no crédito ao consumo rompeu a tendência dos últimos meses e subiu 4,6%, face ao mês anterior, para 648 milhões de euros em agosto, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Em contratos de crédito pessoal subiu 6,7%, face ao mês anterior, para 287 milhões de euros.





Já o montante concedido no âmbito do crédito automóvel cresceu 1,7% para 255 milhões de euros. A aquisição de veículos usados com reserva de propriedade registou uma subida de 4,5% face ao mês anterior e de 11%, tendo em conta o mesmo período do ano passado, para 54,7 milhões de euros.





O montante dos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto subiu 6% para mais de 106 milhões de euros.





Numa análise de contratos celebrados entre mutuários e bancos, a tendência também é ascendente, tendo o número total de novos acordos para as três finalidades aumentado 6,7% face julho para um total de 133.101. Ainda assim, face ao mesmo mês do ano passado, registou-se uma queda de 1%.





O número de contratos tendo em vista a concessão de crédito pessoal cresceu 7% em cadeia para um total de 43.253 acordos, a par que o número de novos contratos para empréstimos automóveis se manteve praticamente inalterado (0%) em 17.136.





Já os cartões e descoberto registaram um aumento de 8,2% para 72.712

(Notícia atualizada às 12:09)