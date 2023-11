Crédito ao consumo baixa para 625,6 milhões em setembro

Leia Também Maior conhecimento das famílias leva incumprimento no crédito ao consumo a mínimos do século

No mês em análise, no segmento do crédito automóvel o montante contratado foi de 233 milhões de euros, uma quebra de 8,6% face a agosto, enquanto o montante de novos créditos pessoais subiu 0,3%, para 288 milhões de euros, e novo crédito em cartões e descoberto recuou 1,8% e somou 105 milhões de euros.Em número, os novos créditos aos consumidores no segmento automóvel diminuíram 8,7% face a agosto, para 15.643 contratos, os contratos de crédito pessoal subiram 1,5%, para um total de 43.907, e os novos contratos de cartões e descoberto recuaram 0,9% e somaram 72.048.Do total de novos contratos de crédito em setembro, 5,8% (5,5% em agosto) foram contratos subvencionados, ou seja, celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado).Em montante, a proporção dos novos contratos com subvenção ascendeu a 7,2% em setembro, contra 7,4% em agosto.