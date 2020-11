O crédito ao consumo continua a dar sinais de recuperação em Portugal, com os volumes contratados em setembro acima dos 500 milhões de euros pelo terceiro mês seguido, tendo a queda homóloga sido a mais ténue desde março.

De acordo com os dados revelados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, os portugueses efetuaram mais de 110 mil contratos de crédito ao consumo em setembro, com um montante total de 538 milhões de euros.

Este valor está em linha com o registado nos dois meses anteriores (542 milhões de euros em julho e 506 milhões de euros em agosto) e representa uma redução face aos montantes contratados em setembro de 2019.

Apesar de a queda homóloga ter ainda dois dígitos (-15%), é a mais baixa desde a descida de 10% registada em março, mês em que a pandemia chegou a Portugal, mas na altura ainda com impacto mais diminuto na atividade económica. Com a população portuguesa em confinamento total, abril foi até agora o pior mês, com uma queda de 64% para pouco mais de 200 milhões de euros. Desde então as quedas homólogas têm vindo a ser mais baixas.

Os dados do Banco de Portugal mostram que o crédito pessoal atingiu 209 milhões de euros, o que representa um aumento de 16,09% face a agosto. Apesar da recuperação, o crédito pessoal sem finalidade específica que foi contratado em setembro (200,4 milhões de euros) está ainda quase 30% abaixo do registado no mesmo mês do ano passado.

O crédito automóvel regista ainda o maior volume (240 milhões de euros), apesar de ter descido face a agosto (-4,1%). Os cartões e descoberto aumentaram 16,1% face a agosto e baixaram 8,7% contra setembro passado.