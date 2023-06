Juros no crédito à habitação sobem para 3,97%. Montante reduz-se em todas as finalidades

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação concedidos com taxa variável em abril foi de 3,98% (3,83% em março) e os novos empréstimos a taxa fixa reduziram-se 0,05 pontos percentuais para 4,23%, voltando assim a reduzir-se o diferencial entre as duas taxas.

Leia Também Juros no crédito à habitação sobem para 3,86%. Montante em máximos de 16 anos

Leia Também Crédito à habitação abranda há nove meses

Leia Também Crédito à habitação. Bonificação dos juros em cinco perguntas e respostas

Explica o BdP que "em abril, existiu maior dispersão nas taxas de juro aplicadas aos novos empréstimos contratualizados a taxa variável: a 80% destes contratos foi aplicada uma taxa de juro entre 3,35% e 4,64%, enquanto 80% dos empréstimos a taxa fixa foram contratualizados a taxas entre 3,92% e 4,85%", o que indica um período de sobreposição de taxas.Por tipo de taxa e exclusivamente nos novos empréstimos à habitação própria permanente, a maioria foi concedida de forma variável (75%), sendo que 16% foi de forma mista e 9% fixa.Já por tipo de indexante, a proporção dos montantes de novos empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável concedida com uma Euribor a seis meses foi de 58%, a 12 meses de 25% e a três meses de 14% e cerca de 2% usando outras taxas de referência.A prestação média mensal do stock de empréstimos para habitação própria permanente fixou-se em 372 euros em abril e sobe, pelo menos, há 17 meses consecutivos.Cerca de 75% dos contratos de crédito à habitação própria permanente têm uma prestação mensal inferior, ou igual a 455 euros.Os bancos concederam 1.793 milhões de euros em novos empréstimos às famílias em abril, inferior em 730 milhões ao registado em março. "Esta diminuição foi transversal a todas as finalidades — habitação, consumo e outros fins —, refletindo um menor dinamismo do mercado de crédito relativamente ao observado nos meses anteriores", detalha o BdP.A maioria foi concedida para habitação, 1.269 milhões, sendo que 380 milhões foram para consumo e 144 milhões para outros fins.