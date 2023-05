Juros no crédito à habitação sobem para 3,86%. Montante em máximos de 16 anos

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação concedidos com taxa variável em março, onde se incluem as renegociações que não resultaram de incumprimento, voltou a crescer e foi de 3,86% (3,52% em fevereiro) "aumentando o diferencial para a média da área do euro", revelou esta sexta-feira o Banco de Portugal.







A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação concedidos com taxa variável em março foi de 3,79% (3,56% em fevereiro) e os novos empréstimos a taxa fixa subiram 0,08 pontos percentuais para 4,28%, voltando assim a reduzir-se o diferencial entre as duas taxas.



Já por tipo de indexante, a proporção dos montantes de novos empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável concedida com uma Euribor a seis meses foi de 59%, a 12 meses de 25% e a seis meses de 14% e cerca de 1% usando outras taxas de referência.



"No entanto, para metade dos contratos, a prestação era igual ou inferior a 308 euros; 25% dos contratos tinham prestação igual ou superior a 441 euros", destaca o BdP.

Entre os países da Zona Euro, Portugal tem a oitava taxa de juro dos novos empréstimos à habitação mais elevada. A média da região é de 3,44%.

Especificamente nos empréstimos ao consumo, a taxa de juro média foi de 8,43%, face a 8,48% em fevereiro. Já a taxa de juro médio dos novos empréstimos para outros fins foi de 5,05% (4,97% em fevereiro).



No caso dos novos empréstimos às empresas o montante aumentou para 2.302 milhões de euros, mais 984 milhões do que em fevereiro. Já a taxa de juro média subiu para 5,1%, tinha sido de 4,76% no segundo mês do ano.





"Esta subida reflete o aumento da taxa de juro média dos empréstimos até um milhão de euros (de 5,13% para 5,27%) e dos empréstimos acima de um milhão de euros (de 4,32% para 4,95%)", salienta o supervisor.