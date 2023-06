Crédito ao consumo concedido às famílias em Portugal recua 26% em abril

%

As novas operações de crédito ao consumo recuaram em abril, invertendo a anterior tendência de crescimento. O total concedido de 550,5 milhões de euros representa um decréscimo de 26,1% face ao mês anterior ou de 4,8% em relação ao período homólogo, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).Todos os segmentos registaram recuos mensais. O crédito pessoal continua a ser o responsável pela maior fatia financiada, tendo sido emprestados 241 milhões de euros para esta finalidade, uma descida de 32,6% face ao mês anterior.As novas operações de crédito automóvel atingiram 214 milhões de euros, o que representa uma quebra de 19,1% face a março. Já os cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto contribuíram com 96milhões de euros, uma quebra mensal de 22,4A descida nos montantes concedidos é acompanhada por uma redução no número de novos créditos, que totalizou117.540 em abril, ou seja reduziu-se 21,4% face ao mês anterior e 3% em relação a abril do ano passado.Os cartões e o descoberto acumulam o maior número de contratos, 66.764, um decréscimo de 17,7% face aos valores de março. O crédito pessoal conta com 36.309 novos contratos, registando uma descida de 29,2%. Foram ainda contratados 14.467 novos empréstimos automóveis, uma descida de 16,1%.