Lisboa: Preços das casas só caíram no Parque das Nações. Subidas chegam aos 40%

Lisboa continua a ser o município com o preço mediano de venda de casas mais elevado do país. A tendência de subida, no último ano, foi quase generalizada. Apenas uma freguesia viu os preços descerem.

Lisboa continua a estar na linha da frente no que toca à subida dos preços das casas. O preço mediano de venda na capital atingiu os 2.877 euros por metro quadrado, no terceiro trimestre, mais 24,3% do que no período homólogo. Entre as 24 freguesias, apenas no Parque das Nações se verificou uma queda, de 1,9%, para 3.143 euros por metro quadrado. As subidas chegaram aos 40%.

Os preços das casas dispararam, em Lisboa, no terceiro trimestre do ano passado. A subida média entre as 24 freguesias foi de 25% face ao período homólogo, sendo que nas Avenidas Novas o aumento foi de 40,7% (para os 3.565 euros por metro quadrado). Considerando as maiores subidas, seguiram-se Campolide (37,9% para 2.710 euros por metro quadrado) e Ajuda (33,2% para 2.646 euros por metro quadrado).





Apenas no Parque das Nações se registou uma queda ligeira: de 1,9% para os 3.143 euros por metro quadrado.

"As freguesias de Avenidas Novas, Santo António, Arroios, Estrela, Belém e Campo de Ourique, registaram, simultaneamente, um preço mediano dos alojamentos vendidos acima do valor da cidade de Lisboa (2.877 euros por metro quadrado) e taxas de variação, face ao período homólogo, mais expressivas que a verificada na cidade (24,3%)", sintetiza o INE.