Mapa: Os preços a que as casas estão a ser vendidas em todos os concelhos do país

Se está a ver esta notícia da aplicação do Negócios clique aqui.

Os preços das casas continuam a subir a bom ritmo em Portugal e as valorizações mais assinaláveis verificam-se em Lisboa, no Porto e outras grandes cidades. A tendência de aumentos é dominante, mas a discrepância nos valores ainda é bastante elevada, como é visível no mapa em cima, que foi elaborado pelo Negócios com base nos dados divulgados esta semana pelo INE.

As zonas a vermelho identificam os concelhos com preços de venda acima da média nacional. Estão quase todos no litoral e no Algarve. Já no interior e centro estão os concelhos onde os preços de venda chegam a ser 20 vezes mais baixos do que na capital.

Entre os 308 concelhos do país, os preços médios de venda no terceiro trimestre deste ano aumentaram em 234, o que representa mais de 75% do total. Apenas num em cada quatro concelhos os preços desceram no terceiro trimestre do ano passado face ao mesmo período de 2017.

No "ranking" dos municípios nacionais, Lisboa volta a destacar-se com o preço mediano de venda de casas mais elevado: 2.877 euros por metro quadrado. Cascais e Oeiras ocupam a segunda e terceira posições, com preços de 2.167 euros por metro quadrado e 1.878 euros por metro quadrado, respetivamente.

Nas posições opostas surgem os municípios de Pampilhosa da Serra, Freixo de Espada à Cinta e Figueira de Castelo de Rodrigo com os preços de venda mais baixos, a nível nacional, de 130 euros por metro quadrado, 134 euros por metro quadrado e 171 euros por metro quadrado, respetivamente.





Deste modo, a diferença entre Lisboa e Pampilhosa da Serra é de 2.747 euros por metro quadrado. Ou seja, se quiser comprar um imóvel em Lisboa, terá que pagar 20 vezes mais do que teria que pagar na Pampilhosa da Serra.