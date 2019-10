Quase 7 mil milhões financiados em crédito para a casa até agosto

A concessão de crédito à habitação voltou a aumentar, em agosto, com o financiamento para a compra de casa a renovar máximos de junho de 2018.

Os bancos continuam a abrir os cordões à bolsa no financiamento para a compra de casa. Apenas em agosto, as entidades financiaram 975 milhões de euros em crédito à habitação, aquele que é o montante mensal mais elevado em mais de um ano, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal. Nos primeiros oito meses do ano já foram emprestados quase sete mil milhões de euros para a compra de casa.





As novas operações de crédito à habitação atingiram os 975 milhões de euros em agosto, mais oito milhões que o valor financiado pelos bancos para esta finalidade um mês antes. Este trata-se, assim, de um novo máximo desde junho de 2018, mês em que foram emprestados 990 milhões para a compra de casa.