Porto recebe investidores estrangeiros de fan tokens desportivos da Binance

Leia Também Sporting rasga patrocínio com turcos da Bitci mas já está em conversações com outra cripto

Leia Também Cripto faz “all-in” no desporto mundial

Os titulares de fan tokens da Binance contam com mais uma recompensa por investirem em criptoativos de clubes, a possibilidade de um "intercâmbio de fãs".Em Portugal, o FC Porto está neste momento a receber cinco fãs do Santos FC que viajaram do Brasil para Portugal por serem detentores de fan tokens.Os fãs do Santos FC, que chegaram ontem a Portugal, foram recebidos ao final do dia por outros cinco fãs do FC Porto, também detentores de fan tokens do clube azul e branco, para uma série de atividades promovidas pelo FC Porto e pela plataforma de fan tokens da Binance, que incluem uma atividade exclusiva a ser realizada no Dragão Arena, seguida de um jantar privado no Estádio do Dragão, com vista privilegiada para o relvado.Esta terça-feira, os fãs portugueses e brasileiros terão uma visita guiada ao museu do FC Porto e ao Estádio do Dragão onde serão acompanhados por elementos do clube e, à tarde, irão participar no Exit Games Dragão, a "escape room" que o FC Porto incorporou no seu estádio.Para Alberto Ortiz, Diretor da Binance para a região Ibérica, "esta é uma iniciativa que traz aos adeptos experiências nunca antes proporcionadas e que permite aos clubes aproximarem-se mais dos fãs, de formas mais inovadoras".Esta iniciativa surge na sequência de outras já realizadas em meados de fevereiro deste ano, quando a Binance trouxe a Portugal dois fãs detentores do fan token da SS Lazio para assistirem ao jogo do dia 17 de fevereiro entre o clube italiano e o Futebol Clube do Porto, a contar para a liga Europa.Depois, no dia 24, foi a vez da Binance promover a viagem de dois fãs portugueses detentores do token Porto, que foram a Itália ver o jogo do seu clube contra a Lazio. Já na passada quinta-feira, 17 de março, quando o FC Porto foi jogar a Lyon, a Binance levou também a França um fã detentor do Fan token azul e branco para ver o jogo.Os fan tokens permitem aos utilizadores participarem em votações, escolherem, o jogador do mês da Binance, assim como uma mensagem motivacional para os jogadores, determinar os anúncios nas redes sociais, entre outros.Para além dos benefícios de voto, os fãs podem ainda utilizar os fan tokens para adquirem NFT oficiais dos clubes.Desde o final do ano passado que a Binance é patrocinadora oficial do FC Porto, o primeiro dos três grandes a assinar um acordo de "sponsorship" com uma pltaforma cripto.Nas últimas 24 horas, o token dos azuis e brancos valorizou 3,57% para 3,52 euros.