Otimismo quanto a aprovação de ETF leva bitcoin a superar os 45 mil dólares

"exchange-traded fund" (ETF) com exposição direta à bitcoin.

Também outros ativos digitais, como a ether, estão a ganhar. A criptomoeda sobe 2,45% para 2.395,65 dólares., explicou Hayden Hughes, co-fundador da plataforma Alpha Impact, em declarações à Bloomberg.A bitcoin arranca assim o novo ano em terreno positivo, prolongando o forte desempenho de 2023, durante o qual mais do que duplicou o seu valor ao valorizar 153%. Isto depois de em 2022 ter registado perdas de mais de 60%.O ano foi, aliás, positivo para o mercado cripto que teve um melhor desempenho que ações , obrigações ou matérias-primas. A título de exemplo, o, que reúne as principais criptomoedas denominadas em dólares disparou 142,04% no ano que agora terminou.