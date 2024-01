Bitcoin afunda 6% perante incerteza sobre ETF. Investidores liquidam mais de 400 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de um ano em que mais duplicou o seu valor e de ter começado 2024 a superar a fasquia dos 45 mil dólares, a incerteza sobre a aprovação (ou não) do primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) com exposição ao preço "spot" da bitcoin levou a criptomoeda a derrapar.





A criptomoeda com maior capitalização e volume do mercado desvaloriza 6,43% para 42.227,53 dólares. Ao todo, durante esta quarta-feira, os investidores já se desfizeram de 500 milhões de dólares, o equivalente a 457,90 milhões de euros à taxa de câmbio atual, a mais elevada liquidação desde 11 de dezembro, segundo os dados apresentados pela Coinglass.





Este sentimento negativo - que levou a bitcoin a apagar quase todos os ganhos arrecadados nos primeiros dias de 2024 – contagiou as ações das empresas do setor cripto, estando os títulos da Coinbase a ceder 3,10% e as ações da Marathon Digital a cair 2,5%.





Na sua totalidade, a capitalização do mercado das criptomoedas recua 6,68% para 1,62 biliões de dólares.





Mas como começou esta queda? "Neste momento ninguém sabe qual é a causa ao certo, mas eu colocaria aqui três hipóteses", começa por explicar o analista Vítor Madeira da Xtb, em declarações ao Negócios.





Esta quarta-feira, a consultora Matrixport publicou uma nota de "research" em que defende que o supervisor financeiro norte-americano para o mercado de capitais (na sigla inglesa SEC) não vai permitir que sejam lançados os primeiros ETF com exposição direta ao preço da bitcoin nos EUA.





O analista Markus Thielen acredita que as primeiras propostas apresentadas à SEC – e cujo o prazo para uma resposta do supervisor termina no próximo dia 10 de janeiro – "serão rejeitadas". Para o especialista estes pedidos ficam "aquém" dos requisitos necessários, ainda que seja possível que sejam feitas mudanças "até ao segundo trimestre de 2024".





A Matrixport recorda ainda que "de um ponto de vista político, não há razões para aprovar um ETF (com exposição ao preço spot) da bitcoin já que legitimaria a bitcoin como uma reserva de valor alternativa".





Assim, caso haja uma resposta negativa por parte do organismo liderado por Gary Gensler, Markus Thielen aponta para que a bitcoin possa cair para um intervalo entre 38 mil dólares e os 36 mil dólares. Esta nota da Matrixport "pode ser um fator de pressão" que está a fazer cair o preço da bitcoin, defende Vítor Madeira.









O analista da Xtb salienta ainda que "pode estar a haver uma tentativa dos grandes investidores que tentam criar alguma volatilidade no mercado para que – criando estas quedas – fazer disparar o ‘stop loss’ dos pequenos investidores para depois comprar a um preço mais barato".



Nas plataformas de investimento é habitual haver um mecanismo de "stop loss", um patamar que pode ser utilizado para impedir a desvalorização antes que o preço de uma ação ou ativo semelhante caia ainda mais.





"A segunda possibilidade poderá ser alguma fuga de informação sobre qual será a decisão da SEC", acrescenta Vítor Madeira.





Olhando para os próximos dias "é provável que haja um aumento da volatilidade a curto prazo, à medida que os mercados começam a medir o risco de todas as classes de ativos, numa altura que entramos num ano cheio de pontos de interrogação", alerta Fadi Aboualfa, responsável pelo departamento de "research" da empresa de custódia de criptoativos Copper Technologies, em declarações à Bloomberg.





O especialista recorda que ainda assim, "independentemente disso, já vimos os mercados a afundarem em dezembro para depois subirem mais".



