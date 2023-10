Bitcoin ganha 10% com notícia de aprovação de ETF, mas afinal era apenas especulação

O mercado agitou-se com a notícia de que a p regulador dos EUA tinha aprovado o primeiro fundo negociado em bolsa com exposição direta à bitcoin. No entanto, a BlackRock já veio esclarecer que ainda não está nada decidido.

Bitcoin ganha 10% com notícia de aprovação de ETF, mas afinal era apenas especulação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Bitcoin ganha 10% com notícia de aprovação de ETF, mas afinal era apenas especulação O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar