Maior gestora de ativos do mundo pede ao regulador dos EUA para lançar EFT de bitcoin

A BlackRock apresentou esta quinta-feira um requerimento junto do supervisor norte-americano do mercado de capitais (SEC, na sigla inglês) para deter um ETF ("exchange traded fund") com exposição ao mercado das criptomoedas, em concreto à bitcoin, avança a Coindesk, citando documentos regulatórios.





O ETF batizado de "BlackRock's iShares Bitcoin Trust" será custodiado pela maior plataforma dos EUA, a Coinbase, que no início deste mês foi processada pelo regulador financeiro norte-americano.





O ETF – caso receba luz verde da SEC – funcionará tendo por base o preço "spot" da bitcoin, ou seja a cotação corrente do mercado à data da compra e venda do criptoativo.





Esta não é a primeira vez que a BlackRock se aventura no mercado das criptomoedas. No ano passado, a maior gestora de ativos do mundo lançou um fundo exposto à bitcoin para investidores institucionais.





Também não é a primeira vez que a SEC recebe um pedido deste género de um "player" reconhecido dos mercados financeiros.





No ano passado, a SEC recusou autorizar que a Grayscale Investment LLC transformasse o veículo de investimento Grayscale Bitcoin Trust num ETF, estando o caso a correr em tribunal, depois de a casa de investimento ter acusado o regulador financeiro de arbitrariedade ao tomar esta decisão.