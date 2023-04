Braço da Binance nos EUA à procura de banco para depositar dinheiro dos clientes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Binance EUA está com dificuldades em encontrar um banco parceiro para depositar o dinheiro dos seus clientes, depois da falência do Signature Bank no mês passado, indica o Wall Street Journal que cita fontes conhecedoras das negociações em curso.





De acordo com o WSJ, até à falência que se seguiu ao colapso do Silicon Valley Bank (SVB) os depósitos eram transferidos para o Signature Bank ou para Silvergate Capital Corp, vistos como bancos "amigos" de criptoativos. No entanto, depois da falência, a plataforma está a ter muitas dificuldades em encontrar um novo banco.



O jornal norte-americano refere conversações com o Cross River Bank e o Customers Bancorp Inc., mas ambos terão apresentado resistência devido aos possíveis riscos regulatórios associados.





No final do mês de março, a Comissão de Negociação de Futuros sobre Matérias-Primas (CFTC) abriu uma investigação à Binance alegando estava a operar de forma "ilegal" e ter um plano de compliance quer era "uma farsa". De acordo com a agência Reuters, desde a abertura da investigação que os clientes da plataforma de cripto levantaram o equivalente a 1,6 mil milhões de dólares.