Empresas já têm de declarar mensalmente os rendimentos pagos em criptoativos

A declaração mensal de remunerações, que as empresas usam para declarar ao Fisco os rendimentos do trabalho pagos aos seus trabalhadores, passa a prever que seja transmitida a informação sobre rendimentos em criptoativos. Deverão também constar as compensações por teletrabalho.

