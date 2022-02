Reino Unido apreende pela primeira vez NFT. Fraude fiscal na mira das autoridades

Leia Também Arte e futebol põem NFT portugueses a fervilhar

Leia Também Pequim entra na corrida aos NFT

Leia Também Herdeiros de Pablo Picasso lançam coleção de NFT

As autoridades britânicas apreenderam pela primeira vez na sua história três NFT (tokens não fungíveis) no âmbito de um processo relacionado com fraude fiscal, na ordem de 1,4 milhões de libras (1,67 milhões de euros, à taxa de câmbio atual), avança esta segunda-feira a BBC.A HRMC (sigla inglesa para a autoridade tributária e aduaneira no Reino Unido) deu ainda conta que foi a primeira vez que apreendeu um ativo virtual desta natureza. Além disso, foram detidas três pessoas, no âmbito deste caso, suspeitas de crimes de fraude fiscal.Os suspeitos recorreram "a métodos sofisticados", utilizando identidades, endereços e outros dados pessoais falsos ou roubados. As pessoas detidas são ainda acusadas pelo Fisco britânico de ocultar as suas atividades com "faturas falsas e redes privadas suspeitas", escreve a BBC, citando as autoridades britânicas. Ao todo, a HRMC estima que foram criadas "250 empresas falsas".Até ao momento, ainda não foi avançado se estes tokens pertencem a alguma coleção - e se sim qual - nem qual a rede de blockchain que lhes serve de base. Além dos NFT em causa, a HRMC apreendeu outros ativos virtuais trabalhados em tecnologia blockchain, avaliados em 5 mil libras (5.970 euros). As autoridades não forneceram mais detalhes sobre estes ativos.Dos macacos estridentes aos videoclips e "singles" mais icónicos da segunda metade do século XX, o mercado dos NFT (sigla inglesa para non-fungible tokens) atingiu um volume de vendas de 24,9 mil milhões de dólares em 2021. O montante representa um disparo face aos 94,9 milhões registados no ano anterior, segundo os dados divulgados pela DappRadar, uma base de verificação de dados que acompanha mais de dez plataformas globais.No total, cerca de 28,6 milhões de carteiras foram autoras de transações de NFT, durante o ano passado, uma subida gigantesca quando comparada às 545 mil contabilizadas pela plataforma em 2020.Para este ano, os 'players' do mercado acreditam que esta "febre" vai aumentar. "Em 2022, podemos esperar mais crescimento e mais maturidade neste mercado com a proliferação de novos casos de uso único da tecnologia NFT e o aumento da adoção mainstream e institucional", disse Alex Salnikov, cofundador e CPO (Chief Product Officer) da Rarible, entrevistado pelo portal Criptonews.Já Josh Katz, fundador da plataforma YellowHeart, estima que a próxima fase no mercado dos NFT será "a diminuição das comissões de transação e de intermediários". Para o empresário, também ele contactado pelo Criptonews, "2022 será um ano de mudança estrutural no mercado dos NFT".Josh Katz acredita que os videojogos, em especial aqueles que estão ligados ao metaverso, serão o grande trampolim deste mercado. "O gaming vai explodir em 2022 e com ele os NFT que já são bastante transacionados neste universo", sublinhou o fundador da YellowHeart.No que toca à regulação sobre este mercado, os empresários são claros: não falta muito para que tal aconteça. Para Alex Salnikov, "é uma questão de tempo até os reguladores terem informação suficiente sobre como funcionam os NFT". Já Josh Katz é ainda mais preciso: "no máximo daqui a dois anos haverá normas para regular este mercado".O outlook da Bloomberg para este ano estima que 2022 "será marcado pelo crescimento do mercado dos criptoativos, alimentado pelas stablecoins e pelos NFT".