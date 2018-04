Toy R' Us não quis vender lojas ao dono das bonecas Bratz

O fundador e dono da fabricante das bonecas Bratz, Isaac Larion, quis comprar as lojas da Toys R' Us nos EUA e Canadá, que entraram recentemente em processo de falência. Contudo, a cadeia de brinquedos rejeitou a proposta.

Isaac Larian ofereceu na passada sexta-feira 675 milhões de dólares para comprar as lojas Toys R' Us nos EUA e ainda 215 milhões para os estabelecimentos localizados no Canadá - um total de 890 milhões de dólares que foram rejeitados como solução pela cadeia de brinquedos, avança o The Wall Street Journal.



Isaac Larian é um multimilionário experiente na área de negócios da empresa insolvente: fundou e lidera actualmente a MGA Entertainment, a fabricante das bonecas Bratz. Os esforços de Larian incluíram uma campanha de angariação de fundos através da qual pretendia obter mil milhões de dólares. Até sexta-feira, conseguiu 200 milhões de dólares, conta a Reuters, mas os esforços não terão sido suficientes.



No início do mês, o advogado da marca de brinquedos, Joshua Sussberg, afirmou que a empresa contava já com "múltiplas ofertas" de mais de mil milhões de dólares por 85% das operações na Ásia, uma vez que a Toys R' Us não exclui a hipótese de vender outras partes do negócio.



Antes da MGA Entertainment, foi avançado pela Bloomberg o nome da Amazon, que estaria interessada em adquirir as lojas Toys R' Us para expandir a sua própria cadeia de retalho.



Além de pedir protecção contra credores nos EUA, ao abrigo do capítulo 5 da Lei de Falências, os processos de insolvência da cadeia de brinquedos têm-se multiplicado e chegaram mesmo a Portugal. A Toys R' Us Iberia Real Estate SLU, sociedade detentora de 26 propriedades do grupo, solicitou, junto dos Tribunais de Madrid, uma declaração de insolvência, sem especificar quantas destas propriedades se encontram sedeadas em Portugal.