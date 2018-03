Toys "R" Us fecha todas as lojas nos EUA

A Toys "R" Us, empresa de brinquedos presente em Portugal, anunciou esta quarta-feira que vai encerrar ou vender todas as lojas nos EUA, após o fracasso do seu processo de reestruturação. Ao todo, são mais de 800 estabelecimentos que encerram e mais de 33 mil pessoas que irão ficar sem emprego.



Segundo fonte do Washington Post, citado pelo Correio da Manhã, o processo de reestruturação da empresa, com mais de seis décadas de operação, falhou mesmo, seis meses depois de ter pedido de protecção contra credores ao abrigo da lei de falências dos EUA.



À procura de soluções em solo norte-americano desde Setembro, a empresa não encontrou um comprador para a operação nem conseguiu reestruturar a sua dívida com os credores.





Já no início deste ano, foi revelado que a empresa pretendia encerrar cerca de 180 lojas nos EUA entre Fevereiro e Abril. No passado dia 9 de Março foi entretanto avançado que todas as lojas nos Estados Unidos iriam fechar.