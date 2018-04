Toys R Us recebe proposta de 890 milhões de dólares por lojas nos EUA e Canadá

Reuters

A empresa de brinquedos MGA anunciou esta sexta-feira, 13 de Abril, ter apresentado a proposta de 890 milhões de dólares (721 milhões de euros) pelas lojas da Toys R Us, que se encontra em protecção contra credores.

Em Setembro do ano passado, a Toys R Us pediu protecção contra credores ao abrigo do capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA - e fez o mesmo para a sua subsidiária no Canadá - para poder reestruturar a sua dívida de longo prazo, no valor de cinco mil milhões de dólares.

A MGA, liderada pelo bilionário Isaac Larian, oferece 675 milhões de dólares pelas lojas nos EUA e 215 milhões pelos estabelecimentos no Canadá.

A Toys R Us, que chegou a ser o maior retalhista de brinquedos nos EUA, desistiu no mês passado de um plano para abandonar a insolvência.