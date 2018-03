Toys'R'Us analisa viabilidade do negócio em Portugal

As lojas continuam abertas, mas a retalhista assume que está a analisar a viabilidade do negócio em Portugal e Espanha, estudando várias opções que podem passar pela venda.

Depois do anúncio de que as lojas nos Estados Unidos vão encerrar, a Toys'R'Us admite que o negócio em Portugal está a ser analisado, estando as opções em aberto.



"Para o negócio internacional da empresa na Austrália, França, Polónia, Portugal e Espanha, estão a ser consideradas opções que incluem a eventual venda de cada um desses mercados", diz a empresa retalhista em comunicado, acrescentando mesmo que está a estudar "a sua viabilidade em Espanha e Portugal".



Citando o director-geral para a Península Ibérica, Jean Charretteur, o comunicado esclarece que está a trabalhar com consultores para "definir medidas que nos permitam preservar a continuidade da nossa actividade em Portugal e Espanha, bem como os interesses dos nossos funcionários".



Ainda assim, as lojas continuam abertas "com absoluta normalidade".





Com o anúncio do processo de encerramentonos Estados Unidos, a Toys'R'Us diz estar agora a trabalhar "para minimizar o impacto desta operação noutros mercados internacionais", pelo que estão a ser estabelecidos acordos de serviços de transição "e a desenvolver planos para uma possível função de serviço partilhado para apoiar operações internacionais no futuro".





Além de iniciar o processo de fecho nos Estados Unidos, a Toys'R'Us está também em processo de reorganização e venda das operações no Canadá, Ásia, Alemanha, Áustria e Suíça, onde, no entanto, as lojas continuam abertas.