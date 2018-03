Empresa com os activos imobiliários da Toys 'R' Us em Portugal e Espanha entra em insolvência

A Toys'R'Us entrou com um pedido de insolvência na Península Ibérica para a sociedade que detém os imóveis onde estão instaladas as lojas em Portugal e Espanha, anunciou a empresa.



O pedido de insolvência entrou em Madrid para a sociedade Toys'R'Us Iberia Real Estate, empresa que detém 26 propriedades do grupo onde estão instaladas as lojas.



A operação, diz a empresa em comunicado, continua aberta. "O objectivo é preservar os seus activos imobiliários e avançar com a gestão para a eventual aquisição do Grupo em Espanha e Portugal. As outras empresas e lojas Toys 'R' Us continuam com as suas actividades normalmente", diz a empresa em comunicado.





A sociedade que entrou com o pedido de falência funcionava como garantia dos créditos do grupo Toys'R'Us a grupos internacionais, pelo que entrou com o pedido de insolvência para protecção contra credores.



A empresa reafirma que "as restantes empresas do Grupo Toys 'R 'Us Iberia mantêm as suas actividades com normalidade e iniciaram os procedimentos necessários para atrair as partes interessadas na aquisição do grupo em Espanha e Portugal".





Já na última semana, com o encerramento das lojas nos Estados Unidos, a empresa ibérica tinha garantido estar a analisar a viabilidade da operação em Portugal e Espanha, revelando já que uma das opções era vender a cadeia.