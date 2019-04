Corticeira Amorim paga dividendo a partir de 30 de abril

A empresa liderada por António Rios de Amorim vai remunerar os acionistas a partir de 30 de abril, pelo que as ações passam a negociar sem direito ao dividendo a partir do dia 26.

A Corticeira Amorim vai pagar dividendos aos seus acionistas a partir de 30 de abril, de acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira, 12 de abril.





"De acordo com o deliberado na Assembleia Geral Anual, realizada hoje, dia 12 de abril de 2019, torna-se público que, a partir do dia 30 de abril de 2019, serão colocados à disposição dos senhores acionistas" os dividendos, com um valor bruto de 18,5 cêntimos por ação.