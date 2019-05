5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Galp e Jerónimo Martins descontam dividendo

Esta terça-feira a Galp Energia e a Jerónimo Martins entram em ex-dividendo, o que significa que as ações detidas deixam de conferir direito à remuneração acionista já anunciada por conta dos resultados de 2018 e que começa a ser paga a partir de 9 de maio.

A petrolífera vai distribuir um dividendo ilíquido de 0,355 euros por ação e a retalhista dona do Pingo Doce vai pagar um valor bruto por ação de 0,325 euros.





Tarifas aduaneiras abalam mercados

A potencial escalada das tensões comerciais entre os EUA e a China mexeu negativamente com os mercados bolsistas e petrolíferos na sessão de segunda-feira e Wall Street não foi exceção. Só o Dow Jones perdeu, nos mínimos da sessão, o equivalente a três semanas de ganhos.