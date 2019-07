5 coisas que precisa de saber para começar o dia

BCP apresenta contas do primeiro semestre

A semana que arranca será marcada pela divulgação dos resultados dos maiores bancos portugueses. O BCP divulga esta segunda-feira os números do primeiro semestre. Os analistas do CaixaBank BPI antecipam que a entidade liderada por Miguel Maya tenha fechado o período com lucros de 169 milhões de euros, mais 12% do que no mesmo período de 2018.

Também o BPI, agora do CaixaBank, reporta esta manhã as suas contas do período entre janeiro e junho.





Seis cotadas reagem aos números semestrais

A Semapa, Pharol, Sonaecom, Sonae Capital, Brisa e Media Capital divulgaram as contas semestrais na passada sexta-feira, após o fecho da sessão bolsista, pelo que estarão a reagir hoje aos resultados apresentados.

Os lucros da Brisa subiram 35,5% para 83 milhões de euros até junho, com um crescimento do tráfego de 6% em termos homólogos e com as receitas de portagem a aumentarem 6,9% para quase 286 milhões de euros. Por seu lado, a Media Capital registou 5,9 milhões de euros de lucros no primeiro semestre, uma queda de 44% face aos 10,5 milhões registados um ano antes. Já a Sonae Capital reduziu o seu prejuízo semestral para 2,9 milhões de euros (contra 11,51 milhões de perdas no mesmo período de 2018) e o volume de negócios aumentou 3,5%, ascendendo a 95,78 milhões de euros, a beneficiar da subida de mais de 50% no segmento de ativos imobiliários.

Também a Pharol reportou as suas contas na passada sexta-feira. A entidade liderada por Palha da Silva voltou a rever em baixa o valor expectável a receber da dívida de 897 milhões de euros da Rioforte. Agora, aponta para 64,5 milhões. No semestre, em termos homólogos, passou de prejuízos para lucros de 24 milhões de euros.