Galp revela produção de petróleo do primeiro trimestre

A petrolífera portuguesa Galp Energia vai divulgar, esta quarta-feira, os dados previsionais do primeiro trimestre, devendo já indicar o impacto da pandemia na produção de petróleo.

A produção média da Galp Energia cresceu 21% no quarto trimestre do ano passado, face ao período homólogo, para 135 mil barris.





