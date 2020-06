Esta quarta-feira o IGCP realiza dois leilões das linhas de bilhetes do Tesouro com maturidades em setembro de 2020 e em maio de 2021. Ainda por cá, temos o debate e votação do Orçamento Suplementar na generalidade.

IGCP emite dívida de curto prazo

O instituto que gere a dívida pública portuguesa regressa ao mercado para uma dupla emissão de dívida de curto prazo. O IGCP vai colocar títulos a três e a 11 meses, tendo como objetivo encaixar até 1.250 milhões de euros.

A operação acontecerá uma semana depois do leilão do duplo leilão de dívida a seis e dez anos em que o IGCP encaixou um total de 1.505 milhões de euros.





Orçamento suplementar votado hoje na generalidade

É hoje debatido e votado na generalidade o Orçamento Suplementar para 2020. O PSD vai abster-se, viabilizando o documento, disse à Lusa fonte oficial do partido. Também BE e PCP já admitiram viabilizar nesta primeira fase o documento.