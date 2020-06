IGCP volta ao mercado na próxima semana para duplo leilão de curto prazo

O IGCP vai voltar ao mercado na próxima semana para um duplo leilão de dívida de curto prazo, operações com as quais pretende encaixar um máximo de 1.250 milhões de euros.

O instituto que gere a dívida pública pretende emitir entre 1.000 e 1.250 milhões de euros em bilhetes do Tesouro com maturidade em setembro (três meses) de 2020 e em maio de 2021 (11 meses)

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 17 de junho pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em setembro de 2020 (BT 18SET2020) e em maio de 2021 (BT 21MAI2021), com um montante indicativo global entre EUR 1000 milhões e EUR 1250 milhões", indica o instituto liderado por Cristina Casalinho.

No passado dia 20 de maio, o IGCP colocou mil milhões de euros da linha que vence em maio do próximo ano, com uma taxa de juro de -0,351%. Portugal voltou assim financiar-se a taxas negativas a 12 meses, depois de no leilão de abril a yield ter sido positiva (0,038%) pela primeira vez em três anos.

A operação acontecerá uma semana depois do leilão do duplo leilão de dívida a seis e dez anos em que o IGCP encaixou um total de 1.505 milhões de euros.





Nas obrigações a dez anos, foram colocados 920 milhões de euros em obrigações com maturidade em 18 de outubro de 2030 (10 anos), com uma yield de 0,595%, a mais baixa desde março.