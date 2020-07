As ações da EDP negociaram ontem pela última vez com os direitos de subscrição do aumento de capital incorporados, pelo que esta terça-feira a cotação vai ser alvo de um ajuste técnico. Os títulos fecharam a sessão de segunda-feira a subir 1,69% para 4,642 euros, o que representa um novo máximo desde 5 de março. Os investidores que mantiveram as ações da EDP em carteira até ao fecho de ontem vão receber um direito de subscrição e uma ação com cotação ajustada. Ao preço de fecho de 4,642 euros corresponde uma cotação ajustada de 4,537 euros, sendo que a diferença (10,5 cêntimos) corresponde ao valor teórico do direito. Todas as cotações de fecho históricas vão ser ajustadas tendo em conta este ajuste.