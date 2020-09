As bolsas norte-americanas regressam hoje à negociação, depois de terem estado encerradas na segunda-feira para comemoração do Dia do Trabalhador. Os analistas e investidores – bem como a administração da Tesla – foram surpreendidos na sexta-feira com a não inclusão da fabricante de automóveis 100% elétricos no índice S&P 500. Após a empresa ter apresentado lucros no segundo trimestre e assim cumprir o único requisito que lhe faltava – quatro trimestres consecutivos de resultados positivos – era dado como adquirido que iria fazer parte do índice alargado de Wall Street. Na noite de sexta-feira, contudo, o comité responsável pela composição do S&P 500 ignorou a Tesla, apesar de ter trocado três das empresas que integram o índice. As novas cotadas no S&P 500 são a Etsy, um marketplace de "arts and crafts", a Teradyne, fabricante de equipamento de testes, e a farmacêutica Catalent. De saída estão a H&R Block, uma empresa de software fiscal, a companhia de cosmética e beleza Coty e o retalhista Kohls.