O banco norte-americano Citigroup anunciou que vai retomar o processo de eliminação de empregos, já esta semana, juntando-se assim a rivais como o Wells Fargo, pondo fim ao compromisso de não despedir durante o auge da pandemia de covid-19. Os cortes irão afetar menos de 1% da força de trabalho global do banco, referiu. Além disso, o diretor financeiro do banco, Mark Mason, advertiu também ontem para o facto de se prever uma queda nas receitas do Citi, tendo acrescentado que a instituição financeira irá constituir mais reservas para cobrir potenciais perdas no terceiro trimestre. Foi o suficiente para afundar as ações do Citi, que encerraram a sessão do horário regular da bolsa em Wall Street a perder 5,59% para 48,15 dólares. No "after hours", já depois de conhecida a decisão de voltar a cortar empregos, seguia a ganhar 0,42% para 48,35 dólares.