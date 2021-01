A Sonae reestruturou a operação da Worten em Espanha, concentrando-se no canal online, e decidiu vender 17 lojas no país vizinho à MediaMarkt e encerrar outras 14. Das 47 lojas da Worten em Espanha, permanecerão abertas apenas as 16 com melhor desempenho, informou ontem o grupo liderado por Cláudia Azevedo, já depois do fecho da bolsa nacional.