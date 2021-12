Mais países com vacinação obrigatória?

O surgimento da nova variante de covid-19 na África do Sul acelerou o movimento de restrições e o debate sobre a vacinação obrigatória. Países como a Áustria e a Alemanha vão tornar a vacina obrigatória, num momento em que estão a braços com novos recordes da pandemia. Em Portugal, o presidente da República afastou uma situação de obrigatoriedade. As medidas para conter a pandemia vão continuar a influenciar a evolução dos mercados mundiais.