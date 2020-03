A queda abrupta do petróleo e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Petróleo com maior queda em quase 30 anos

Depois do colapso da OPEP+, a Arábia Saudita decidiu abrir uma guerra de preços ao avançar com o aumento da produção. O resultado foi o caos no mercado petrolífero e não só, com as cotações da matéria-prima a reagirem de forma imediata. O Brent em Londres chegou a cair mais de 31%, sofrendo a maior queda desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 1991. A matéria-prima negociou nos 30 dólares, o que representa o nível mais baixo desde fevereiro de 2016.



Ações continuam a afundar

A queda abrupta do petróleo também está a afetar outros ativos, como as ações e as obrigações. Na sessão asiática os índices estão a afundar e os futuros sobre o S&P500 chegaram a cair o limite máximo de 5%. Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 caem 4,4%. A descida do petróleo afeta mais diretamente as petrolíferas e cotadas ligadas ao setor energético, mas o "sell off" está a ser transversal. Os investidores continuam a refugiar-se nas obrigações, com a taxa da dívida norte-americana a 10 anos a ficar abaixo dos 0,5% pela primeira vez. As moedas dos países produtores de petróleo estão a afundar e as divisas de refúgio, como o iene, estão a subir.