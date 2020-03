Uma hora depois da abertura da sessão, o PSI-20 segue com quedas menos agressivas (-5,79% para 4.401,15 pontos), mas com todas as cotadas do índice em terreno negativo. São 11 as cotadas do índice que atingiram mínimos de pelo menos um ano.A Galp Energia desliza 13,03% para 9,984 euros. Ainda assim bem acima do mínimo desde setembro de 2015 que atingiu logo após a abertura, quando chegou a cair 25% para 8,63 euros.O BCP desvaloriza 7,77% para 0,1306 euros, mas também já chegou a marcar quedas mais violentas. As ações do banco chegaram a cair 13% para atingirem um mínimo histórico nos 0,12 euros.11 das cotadas portuguesas desvalorizam mais de 5%, destacando-se pela negativa ações como a Sonae Capital (-12,4%), Altri (-9,7%) e Mota-Engil (-7,8%).Os futuros dos índices europeus também apontam para quedas expressivas com o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, a ser penalizado principalmente pelo setor energético, o do turismo e do lazer. O índice europeu de referência afunda 6,87% para 341,59 pontos e já acumula perdas de 17,87% este ano. O germânico Dax30 cai 7,4% e o FTSE 100 afunda 8,31%."Na pré-abertura, os índices europeus ensaiavam com perdas muito acentuadas, explicadas pela queda de 25% do crude nos mercados asiáticos", referem os analistas do BPI no comentário de bolsa, assinalando que este acontecimento " poderá agravar a atual conjuntura bolsista".Em causa está a decisão da Arábia Saudita de iniciar uma "guerra de preços" no mercado petrolífero que lançou o caos nos mercados durante este domingo. A reação mais imediata foi a maior descida do petróleo em quase 30 anos, mas as ações e outras matérias-primas também estão a sofrer quedas violentas, com os investidores a darem sinais de pânico.Neste momento, o WTI (Nova Iorque) desce 27,23% para 30,04 dólares e o Brent (Londres) afunda 25,43% para 33,76 dólares, negociando no nível mais baixo desde fevereiro de 2016. O barril negociado em Londres chegou a cair mais de 31% para 30,02 dólares, sofrendo a maior queda desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 1991.A descida do petróleo afeta mais diretamente as petrolíferas, como é o caso da Galp Energia, e cotadas ligadas ao setor energético, mas o "sell off" está a ser transversal. Os investidores continuam a refugiar-se nas obrigações, com a taxa da dívida norte-americana a 10 anos a ficar abaixo dos 0,5% pela primeira vez.Esta turbulência no mercado petrolífero junta-se à grande incerteza criada pela propagação do novo coronavírus, o qual terá impactos económicos que ainda são desconhecidos. Itália, que se tornou o segundo país mais afetado pelo Covid-19, tomou medidas mais drásticas de contenção, intensificando as preocupações dos investidores em relação à resiliência da economia europeia.(Notícia atualizada pela última vez às 9:20)